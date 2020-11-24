Houze Istanbul nedir, nerede, kurucusu kim, ekipte kimler var? Houze İstanbul ne demek, ne anlama geliyor?

Ünlü Youtuber Reynmen (Yusuf Aktaş) bugün paylaştığı videosunda kurucusu olduğu Houze İstanbul ile ilgili bazı bilgiler verdi. Ofis tanıtımını yaptığı videosunu kısa süre içerisinde 800 bin kişi izledi. Peki Houze Istanbul nedir, nerededir, kurucusu kim, ekibinde kimler var?

Reynmen takipçileri Houze Istanbul'un ne olduğunu merak ediyor. Bu haberimizde sizlere Houze hakkında bilgi vereceğiz. Peki Houze Istanbul ne demektir, ne anlama geliyor, nerede bulunur? Houze Istanbul, İstanbul'un hangi şehrinde yer almaktadır?

HOUZE İSTANBUL NEDİR?

Houze, müzik, influencer marketing ve dijital medya yönetimi yapan, sosyal medyada kreatif ve organik içerikler üreten, yeni medya oluşumudur. Resmi web adresi "houze.istanbul" burasıdır. Resmi web sitesine girerek yeteneğinizi Houze ekibine gönderebilirsiniz.

HOUZE İSTANBUL KURUCUSU KİMDİR? HOUZE İSTANBUL KİMİN?

Houze İstanbul'un kurucusu Yusuf Aktaş yani "Reynmen" 'dir.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

HOUZE İSTANBUL EKİBİNDE KİMLER VAR?

Houze İstanbul ekibinde birçok ünlü isim yer alıyor. Ekipteki bazı kişiler şu şekilde:

- Reynmen (Yusuf Aktaş)

- Berk Keklik

- Melis Fis

- Oğulcan Nihat

- İbrahim Tilaver

HOUZE İSTANBUL NEREDE BULUNUYOR?

Houze İstanbul'ün tam olarak nerede olduğu bilgisi paylaşılmadı. Fakat adından da anlaşılacağı üzere Houze İstanbul ofisi İstanbul ilimizde yer almaktadır. Reynmen'in resmi Youtube kanalında Houze İstanbul ofisini gezebilirsiniz.