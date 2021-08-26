Höşmerim tatlısının tanıtımına Ankapark tartışması damga vurdu
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Höşmerim tatlısının tanıtımına Ankapark tartışması damga vurdu

Höşmerim tatlısının tanıtımına Ankapark tartışması damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili tanıtım toplantısında Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın Ankapark ile ilgili sözleri gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili tanıtım toplantısında Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın Ankapark ile ilgili sözleri gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Çamlıdere Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret Tescili tanıtım toplantısı ATO'da düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can'ın Ankapark ile ilgili "Bir hata başka bir hatayı doğurmasın" şeklindeki sözlerine "Siyaset yapma" şeklinde tepkiler geldi. Tartışma Can'ın konuşmasından sonra da devam etti. Toplantıya katılanlar araya girerek gerginliğin büyümesinin önüne geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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