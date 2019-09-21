Hoşgeldin nasıl yazılır? TDK'ya göre ayrı mı bitişik mi yazılır?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hoş geldin". Peki, hoşgeldin nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı hoş geldin mi hoşgeldin mi ? Ayrı mı birleşik mi yazılır?
Hoş geldin kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Hoşgeldin nasıl yazılır? Hoş geldin mi hoşgeldin mi? TDK'ya göre hoş geldin kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR? AYRI MI BİRLEŞİK Mİ?
Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "hoş geldin" şeklindedir.
hoş geldiniz: gelen kişiye söylenen selamlama sözü.
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HOŞ GELDİN İLE ÖRNEK CÜMLELER
Hoş geldin diyerek içeri buyur etti bizi.
Bir hoş geldin sözünü bile çok gördün bize!
Evet sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz.