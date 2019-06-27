Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesi'nin alt birimi olarak faaliyet yürüten Uluslararası Öğrenci Birimi, yaklaşık beş yıldır üniversite okuyan misafir öğrenciler için "Hoşçakal Kardeşim" temalı bir program düzenledi.

90 MİSAFİR ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Leyla Atakan Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'nin yanı sıra Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Büyükşehir yöneticileri ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. Programa katılan öğrenciler arasında bölümlerinde başarı sağlayan 90 misafir öğrenci mezun oldu.

BİRER GÖNÜL ELÇİLERİSİNİZ

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, misafir öğrencileri kardeşleri gibi sevdiklerini belirterek mezun olan her bir öğrencinin şehrimiz ve ülkemiz için birer gönül elçisi olacağını ifade etti. Dünya'da yaşanan zulümlerin inşa edilecek kardeşlik ruhu ile son bulacağını belirten Bilgi; "Bizler, sizleri bu şehirde kardeş gibi misafir ettik ve sizinle ilgilendik. Yarın bizim evlatlarımız size misafir olacağı zaman eminim ki sizler de onları ağırlayacaksınız. Fiziksel olarak uzak olabiliriz ama gönül manasında her zaman beraber olacağız." İfadelerini kullandı.

YÖRESEL DANSLAR VE ŞARKILAR

Konuşmalardan sonra sahne gösterileriyle devam eden programda misafir öğrencilerin yöresel dansları ve başarılı şarkıları katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Afrika Öğrenci Birliği dans ekibi Afrika'nın yöresel danslarından kesitler sundu. Moğolistan, Ruanda ve Pakistan'dan öğrenciler seslendirdikleri başarılı şarkılarla salonda coşkulu anlar yaşattı.

MEZUNLARA PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Programda son olarak mezun olan öğrenciler için hazırlanan plaketler takdim edildi. Programdan dolayı çok memnun olduklarını ifade eden misafir öğrenciler, Türkiye ve Kocaeli sevgisini daima kalplerinde yaşayacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler