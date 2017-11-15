Hortum Felaketinin Hasar Tespiti Sürüyor (2)

HORTUMUN ZARARI 150 MİLYON TL



Antalya'nın batı ilçelerinde yaşanan hortum ve dolu felaketi sonrasında bölgede incelemelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer, bölgede yaklaşık 150 milyon TL'lik kayıp oluştuğunu söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube yöneticileriyle birlikte Mavikent, Beymelek, Kınık ve Finike'deki afet bölgelerinde incelemelerde bulunan Vahap Tuncer, zararın çok büyük olduğunu kaydetti. Mavikent'teki biber seralarının yüzde 15'inin yerle bir olduğunu belirten Tuncer, "3 bin dekar sera alanı hortumdan, 2 bin 500 dekar sera alanının ise doludan zarar gördüğü bölgede yaklaşık 150 milyon TL ilk zararın oluştuğu bildiriliyor" dedi.



Bölgenin afet bölgesi ilan edilerek üreticilere doğrudan yardım ile düşük faizli uzun vadeli kredi desteği verilmesinin şart oyduğunu vurgulayan Tuncer, "TARSİM kapsamında sigortalanmış sera sayısı yok denecek kadar az. Sigorta sisteminin bölge seracılığının altyapısına ve miras hukukunun ortaya koyduğu engellere göre düzenlenmesi gerekiyor. Bunlar yapılmazsa küresel ısınmanın sonuçlarına göre yaşanacak bu tür felaketlerden üreticinin zarar görmesi engellenemez" dedi.



Tuncer, toplamda 5 bin 500 dekara yakın az veya çok hasar gören seradan 1000-1500 dekarının tamamen üretim yapılamayacak hale dönüştüğünü söyledi.



Mehmet ÇINAR/ANTALYA,



