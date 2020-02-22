"Horlama kilo aldırabilir"

22.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:05

Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, "Sağlıklı kilo kaybı ancak dengeli diyet, düzenli egzersiz ve kaliteli uyku ile sağlanır. Özellikle horlama gibi uykunun yapısını bozan durumlar varsa fazla kiloya neden olabilir. En yaygın yanılgı; kilo verirsem horlamam geçer yanılgısıdır." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, hayatın yaklaşık üçte birini oluşturan uykunun sağlıklı kilo kontrolü üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Uyku; hafıza yapılanmasından, el beceri ve yeteneklerine kadar, kalp ritim düzenlemelerinden, tansiyon düzenlenmelerine kadar birçok hayati fonksiyonun dengelendiği bir dönemdir." ifadelerini kullandı.

"HORMONLARI DA ETKİLİYOR"

Uykunun hormonlar ve kilo üzerinde de etkisi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku sırasında bazı hormonların salgılandığını ifade ederek şöyle devam etti: "Bununla birlikte gün içinde salgılanan bazı hormonlar, geceleri ya kesilir ya da salgılanma düzeyi azaltılır. Bu hormonların salınımının sağlıklı bir uyku ile birlikte düzenlenmesi bedenin yenilenmesi, yaşlanmanın geciktirilmesi ve kalori harcanmasını, kilonun dengelenmesini sağlar. Zamanında ve sağlıklı bir uyku sırasında meşhur mutluluk hormonu melatonin ile açılış yapılır ve ardından leptin, gerlilin, NPY dediğimiz hormonlar salgılanır. Bu hormonlar kilomuzun dengelenmesi için bir dizi fonksiyon görürler."

"GECE ACIKMA UYKUSUZLUK UYARISIDIR"

Prof. Dr. Akkoyunlu, gece geç saatlerde acıkanları uyararak, "Aslında bu bir uyarıdır; uyuma saatin geçti demektir. Acıkma duygusunun azaltılması ile hormonlar kan şekerinin düşmemesi için karaciğerde biriktirilen yağ ve şekeri kontrollü bir şekilde kana gönderir. Böylece hem kan şekerini dengeler hem gün boyunca almış olduğunuz kalorinin yakılmasını ve atılmasını sağlar. Bu hormonlar aynı zamanda insülin hormonuna destek olarak şeker hastalığının gelişimini önlemede büyük rol oynarlar. Yeterince ve zamanlı olarak uyunduğunda egzersiz yapılmış gibi kalori atılımı sağlanmış olur." dedi.

Sağlıklı kilo kaybı için kaliteli uykunun önemine değinen Akkoyunlu, şu bilgileri verdi: "Sağlıklı kilo kaybı ancak dengeli diyet, düzenli egzersiz ve kaliteli bir uyku ile sağlanır. Bu kaliteli uyku sadece uzun uyku değil. Uygun zamanda, uygun ortamda ve sağlıklı bir uyku demektir. Özellikle horlama gibi uykunun yapısını bozan durumlar varsa o uyku daha önce söylediğimiz şeylerin hepsine neden olur. Buradaki en yaygın yanılgı; kilo verirsem horlamam geçer yanılgısıdır. ya o kilolar horlamanıza bağlı meydana geliyorsa? O nedenle bu tür uyku problemleri olan kişilerin bireysel olarak aşabilecekleri şeylerin ötesinde kesinlikle bir profesyonel destek alıp uyku ile ilgilenen bir göğüs hastalıkları doktoruna gitmeleri gerekir."

(İHA)

Kaynak: İHA