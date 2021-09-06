Horizon Forbidden West ücretsiz olarak PS5'e yükseltilebilecek
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Horizon Forbidden West ücretsiz olarak PS5'e yükseltilebilecek

Horizon Forbidden West ücretsiz olarak PS5'e yükseltilebilecek
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

PS4'te Horizon Forbidden West sahipleri ücretsiz olarak PlayStation 5'e yükseltip oynayabilecek.

Sony, PlayStation 4'teki Horizon Forbidden West'in standart ve özel sürümlerinin PS5 yükseltmesi yapabileceğine dair kararını açıkladı.

Sony Başkanı Jim Ryan, "Geçen yıl Horizon Forbidden West'i de içeren genler arası lansman oyuncularımız için ücretsiz yükseltmeler yapma taahhüdünde bulunduk." dedi. "Pandeminin derin etkisi Horizon Forbidden West'i başlangıçta öngördüğümüz lansman penceresinin dışına itse de teklifimizin arkasında duracağız: PlayStation 4'te Horizon Forbidden West'i satın alan oyuncuları PlayStation 5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilecekler."

Hem dijital hem de fiziksel kopyalar yurtdışı için 10$ fiyata sahip olacak. Oyunun PS4 sürümü diskteyse, Dijital PS5 sürümüne yükseltmek için disk sürücüsüne sahip bir PS5'e sahip olmanız gerekecek.

Horizon Forbidden West, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 18 Şubat 2022'de çıkış yapacak

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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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