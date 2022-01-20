Horizon Forbidden West'ten yeni hikaye fragmanı yayınlandı - Haberler
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Horizon Forbidden West'ten yeni hikaye fragmanı yayınlandı

Horizon Forbidden West'ten yeni hikaye fragmanı yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

PlayStation exclusive oyunu Horizon Forbidden West'ten 3 dakikalık yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı.

Horizon Forbidden West, önümüzdeki haftalarda çıkış yapacak ve Sony, bunu kutlamak adına yeni bir hikaye fragmanı yayınladı. Paylaşılan hikaye fragmanında Aloy'un batıya doğru giderken karşılaşacağı tehditler hakkında daha detaylı bilgiler paylaşılıyor.

Aloy, batıya doğru seyahat ederken eski arkadaşları Erend ve Varl ona eşlik edecek. Bir diğer eski dostu Sylens de batıda yeniden ortaya çıkıyor ve savaşa adanmış, bir kabile olan Regalla için çalışıyor.

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Horizon Forbidden West'ten yeni hikaye fragmanı yayınlandı

HORIZON FORBIDDEN WEST KONUSU

Horizon Forbidden West, Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan yaklaşan bir aksiyon rol yapma oyunudur. Horizon Zero Dawn'ın (2017) devamı niteliğindeki oyun, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Kıyamet sonrası batı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen arsa, Dünya'nın biyosferini tehdit eden "Kırmızı Yanıklık" adı verilen gizemli bir veba benzeri hastalığın arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için yola çıkarken Aloy etrafında dönüyor.

HORIZON FORBIDDEN WEST HİKAYE FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

PlayStation 5, PlayStation 4, Playstation, Gamegar, Güncel, Haber

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