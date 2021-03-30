Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı süresince yürütülecek 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği kapsamında yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılması için Horasan'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı süresince yürütülecek 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği kapsamında yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılması için Horasan'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirdiği 'Kırmızı çizgi" etkinliği Horasan'da da yapıldı. Bu etkinlikle sürücülere "Yayalar kırmızı çizgimizdir" denildi.

Etkinlik kapsamında Horasan İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Hikmet Kırmızıoğlu, İlçe Emniyyet Müdürü Özcan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Zabıta Amiri Yavuz Yer Emniyet birimleri ve öğrencilerin de katılımıyla Horasan Kars yolunda bulunan yaya geçidindeki çizgilerden bir tanesini kırmızıya boyandı.

Yaya Önceliği Kampanyası kapsamında yapılan etkinliğe ilgi büyük oldu. İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan ettiğine dikkat çeken İlçe Kaymakam Dertlioğlu, "2019 yılı içinde trafikte yaya önceliği kampanyası başlatılarak ülkemizde farklı zaman dilimlerinde etkinlikler yapmıştık.

Öğrencilerimizi de işin içine katarak ses getirecek, toplumda duyarlılığı arttırmak adına bu etkinlikleri İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde sürdürüyoruz. Bugün itibariyle yine bakanlığın başlattığı yaya öncelikli trafik yılı kapsamında "Yayalar öncelikle kırmızı çizgimizdir" etkinliği yaptık. İlçemizde, Belediye Başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla birlikte 30 Mart'ta kırmızı çizgilerimizi çekiyoruz. Mottosu ile birlikte yaya geçitlerimizdeki çizgilerimizden birini kırmızıya boyuyoruz. Bu etkinliğimiz ile toplumumuzun duyarlılığı ve farkındalığını ön plana çıkarmak istiyoruz" dedi

Programa katılan polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı