Horasan'da otomobil takla attı, 1 yaralı
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Horasan'da otomobil takla attı, 1 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

22.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:59
Horasan'da otomobil takla attı, 1 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Horasan kara yolu 5. kilometresinde meydana gelen kazada İsmail Avcı yönetimindeki 16 ABP 763 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.


Kazada yaralanan araç şoförü İsmail Avcı olay yerine gelen ambulansla Horasan ilçesinde bulunan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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