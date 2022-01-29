Hong Kong'da Kovid-19 vaka sayıları 7 gündür 100'ün üzerinde seyrediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 gündür 100'ün üzerinde günlük vaka kaydedildi.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 86'sı yerel kaynaklı 120 vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayısı 7'nci günde üç haneli rakamlara ulaştı.

Yerel kaynaklı 86 vakadan 75'inin önceki vakalarla bağlantısı saptanırken, 11 vakanın kaynağı henüz belirlenemedi.

Vakaların büyük bölümü, son bir hafta 3 apartman bloğunun karantinaya alındığı New Territories ilçesindeki Kwai Chung toplu konut kompleksinde görüldü.

Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı yerleşimdeki vaka sayısı 416'ya ulaşırken vakalar içinde Kovid-19'un Omicron ve Delta varyantını taşıyanların olduğu belirtildi.

Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Chuang Shuk-kwan, karantina ve toplu testler sayesinde bölgedeki salgınının kontrol alına almak üzere olduğunu belirterek, "Büyük yayılma zincirlerinin kesildiğine inanıyoruz ama gardımızı düşürmüş değiliz. Bölgede hala yayılma olasılığı olabilir." diye konuştu.

Kentte önceki gün 164 vaka tespit edilmiş, bu salgının başından bu yana tek günde kaydedilen en yüksek rakam olmuştu.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 13 bin 905 vaka görülürken, virüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 1120 kişinin tedavisi sürüyor.