Hong Kong'da halk, medya patronunun tutuklanmasını gazete satın alarak protesto etti
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Hong Kong'da halk, medya patronunun tutuklanmasını gazete satın alarak protesto etti

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai'nin yeni çıkan Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler gazetenin bugünkü sayısını satın aldı.

Hong Kong'da halk, medya patronunun tutuklanmasını gazete satın alarak protesto etti
11.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:44

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai'nin yeni çıkan Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler gazetenin bugünkü sayısını satın aldı.

Kentte, sabah saatlerinde gazete satan büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayiler tabloid boyda yayınlanan gazeteye günlük tirajının iki katından fazla talep olduğunu bildirdi.

Hong Kong emniyetinde Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki suçları soruşturmak üzere kurulan özel birimde görevli polisler, dün sabah saatlerinde muhalif yayınlarıyla bilinen Apple Daily gazetesi ve çatı şirketi Next Digital'in ofislerine baskın düzenlemişti.

Polis, söz konusu baskınlarda şirketin ve gazetenin kurucusu, iş adamı Jimmy Lai ile iki oğlunu ve Apple Daily'den biri yönetim kurulu başkanı olmak üzere 4 üst düzey çalışanı "yeni güvenlik kanununu ihlal ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği" yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayının ardından Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.??

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar devam kitlesel protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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