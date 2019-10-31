Hong kong'da, 'cadılar bayramı' ile protestolar birleşti

Hong kong'da, 'cadılar bayramı' ile protestolar birleşti

Hong Kong'da, 'Cadılar Bayramı' ile protestolar birleştiÇin, (DHA)- Hong Kong'da, Cadılar Bayramı kutlamaları ile protestolar birleşti.

31.10.2019 20:40

Hong Kong'da, 'Cadılar Bayramı' ile protestolar birleşti

Çin, (DHA)- Hong Kong'da, Cadılar Bayramı kutlamaları ile protestolar birleşti. Eylemciler, hem Cadılar Bayramı'nı kutlamak, hem de protestolarına devam etmek için sokağa çıktı.

Lan Kwai Fong eğlence bölgesini kontrol altına alan polis ekipleri, eylemcilerin girişini engelledi. Protestolarda, eylemcilerin maskelerle suratlarını gizledikleri, polisin ise yer yer eylemcilerden maskelerini çıkarmalarını istedikleri belirtildi.

Öte yandan polis, Lan Kwai Fong bölgesine girmeye çalışan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: DHA

VİDEO: Hong kong'da, 'cadılar bayramı' ile protestolar birleşti
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