Hong Kong'da 90 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hong Kong'da 90 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı

AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel

Hong Kong'da 90 yeni milletvekili 3 Ocak Pazartesi günü, parlamentoda bağlılık yemini sundu.

Hong Kong'da 90 yeni milletvekili 3 Ocak Pazartesi günü, parlamentoda bağlılık yemini sundu.

Katılımcılar, tören başlamadan önce Çin ulusal bayrağının ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) bayrağının podyum önüne yerleştirildiği yasama meclisinde Çin'in milli marşını okudular.

Çin'in ulusal amblemi, Ulusal Bayrak ve Ulusal Amblem (Değişiklik) Yasası uyarınca Hong Kong'un bauhinia amblemi ile değiştirildi.

Hong Kong'da 90 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı

Hong Kong'da 90 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı

Hong Kong'da 90 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı

AA / Miguel Candela Poblacion - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title