Hong Kong'da 90 yeni milletvekili yemin ederek göreve başladı
AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel
Hong Kong'da 90 yeni milletvekili 3 Ocak Pazartesi günü, parlamentoda bağlılık yemini sundu.
Hong Kong'da 90 yeni milletvekili 3 Ocak Pazartesi günü, parlamentoda bağlılık yemini sundu.
Katılımcılar, tören başlamadan önce Çin ulusal bayrağının ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) bayrağının podyum önüne yerleştirildiği yasama meclisinde Çin'in milli marşını okudular.
Çin'in ulusal amblemi, Ulusal Bayrak ve Ulusal Amblem (Değişiklik) Yasası uyarınca Hong Kong'un bauhinia amblemi ile değiştirildi.