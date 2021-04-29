Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı
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Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, resmi yayın organında sohbet programı sunmaya başladı
Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, resmi yayın organında sohbet programını sunmaya başladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, resmi yayın organında sohbet programını sunmaya başladı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) internet sayfasında yer alan habere göre, Lam'in sunuculuğunu yaptığı sohbet programı, 28 Nisan'da Radio Television Hong Kongda (RTHK) yayınlandı.

"Seçim Komitesinin Altsektörlerini Tanıyın" isimli programın, Lam'in Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasını öngören yasa tasarısını teşvik etmesine imkan tanıdığı ifade edildi.

Lam'in Çince'nin Kantonca lehçesiyle sunduğu program, gün içinde 4 kez ekranlara geldi.

RSF Doğu Asya bürosu direktöründen Lam'e tepki

RSF Doğu Asya Bürosu Direktörü Cedric Alviani, Baş Yönetici Lam'e, "gazetecilik parodisine son vermesi" ve bunun yerine "RTHK muhabirlerinin bağımsızlığına yönelik saldırıları sonlandırma"ya çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Alviani, "Devlet medyasının rolü, yetkililerin propagandasını yapmak değil, gerçeklere dayalı bilgi sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Çin, Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklikleri onaylamıştı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliğiyle onay vermişti.

Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasını öngören "Seçim Sisteminin Geliştirilmesi Yasa Tasarısı 2021", 14 Nisan'da Yasama Konseyine (Yasama Meclisi) sunulmuştu. Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, tasarının mayıs sonunda Meclisten geçmesini umduğunu söylemişti.

Hong Kong Anayasa ve Anakara İşleri Sekreteri Erick Tsang, Mecliste yaptığı konuşmada, yasa tasarısının ulusal temeli destekleyeceğini ve Hong Kong'un yönetimini kalkındıracağını kaydetmişti.

Hong Kong'da milletvekili seçimleri 19 Aralık'ta, Baş Yöneticilik seçimi de Mart 2022'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 30 Mart'ta onayladığı değişikliklere göre yapılacak.

Değişiklerle Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinde doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı azaltılmış ve Konseydeki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmıştı.

Doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü. Öte yandan, Baş Yöneticinin yanı sıra Yasama Meclisinin 40 üyesini seçecek olan Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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