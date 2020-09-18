Honest Thief Filmi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Honest Thief Filmi

Honest Thief filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Honest Thief filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Honest Thief Filmi
18.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:57

“Honest Thief”, aşık olduğu ve artık dürüst bir hayat yaşamak istediği için teslim olmaya çalışan bir banka soyguncusuna odaklanıyor. Ganimetlerini sakladığı depolama tesisinde çalışan bir kadına aşık olan soyguncu, teslim olmaya çalıştığı polislerin kendisinden daha yozlaşmış olduğunu fark eder. Soyguncunun adını temize çıkarmak için mücadele etmesi gerekecektir.

Yönetmen: Mark Williams

Senaryo: Mark Williams, Steve Allrich

Oyuncular: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, Robert Patrick, Birol Tarkan Yıldız, Tazzie, Adam Teper, Jose Guns Alves, Osmani Rodriguez, Janelle Feigley, Devon Diep, Jamie Ghazarian, Michael Malvesti, Lewis D. Wheeler

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Honest Thief

Yapımcı Firma: Tanweer

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 23.10.2020

Honest Thief Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Honest Thief Filmi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 12:57:58. #1.14#
title