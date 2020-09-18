Honest Thief Filmi
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“Honest Thief”, aşık olduğu ve artık dürüst bir hayat yaşamak istediği için teslim olmaya çalışan bir banka soyguncusuna odaklanıyor. Ganimetlerini sakladığı depolama tesisinde çalışan bir kadına aşık olan soyguncu, teslim olmaya çalıştığı polislerin kendisinden daha yozlaşmış olduğunu fark eder. Soyguncunun adını temize çıkarmak için mücadele etmesi gerekecektir.
Yönetmen: Mark Williams
Senaryo: Mark Williams, Steve Allrich
Oyuncular: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, Robert Patrick, Birol Tarkan Yıldız, Tazzie, Adam Teper, Jose Guns Alves, Osmani Rodriguez, Janelle Feigley, Devon Diep, Jamie Ghazarian, Michael Malvesti, Lewis D. Wheeler
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Honest Thief
Yapımcı Firma: Tanweer
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 99 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 23.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com