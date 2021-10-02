Honda kapandı mı? Honda fabrikası neden kapandı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Honda kapandı mı? Honda fabrikası neden kapandı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Honda kapandı mı? Honda fabrikası neden kapandı?

Türkiye'de 24 yıllık üretim sürecini sona erdiren Honda, hakkında Honda kapandı mı? Honda fabrikası neden kapandı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Türkiye devri sona eren Honda, çalışanlarını ise mağdur etmedi. İşçilerin tazminatlarını ödeyen otomotiv devi, işçilerine bir de ikramiye sürprizi yaptı. Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti.

Honda kapandı mı? Honda fabrikası neden kapandı? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gündeme kapanma olayıyla gelen Honda hakkında merak edilen detayları derledik.

Otomotiv devi Honda, 24 yıllık üretim sürecinin ardından Gebze'deki fabrikasını kapattı. Böylece 1997 yılından bu yana ülkemizde üretim yapan Honda'nın Türkiye devri sona erdi. Türkiye bundan sonra Honda modellerini yurt dışından ithal edecek.

Honda'nın boşalttığı fabrikayı ise Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran'ın sahibi olduğu HABAŞ satın aldı. Honda'nın İngiltere'deki fabrikasındaki ekipmanları da satın alan şirket, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Honda Türkiye'den çekilirken çalışanlarını ise mağdur etmedi. Otomotiv devi, binden fazla çalışanının tazminatlarını fazlasıyla ödeyerek işçileriyle helalleşti. Ayrıca kapanmadan dolayı çalışanlara ikramiye de verildi. Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda, 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye verdi. Honda'nın toplamda 700 milyon lira ödeme yaptığı belirtildi. Şirket ayrıca çalışanlarına veda hatırası olarak birer cumhuriyet altını hediye etti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Öte yandan yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de üretim yapan Japon otomotiv devi Honda, yaklaşık 2 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 28 Eylül'de Gebze'deki fabrikasında üretimi tamamen sonlandırdı. Honda, bu fabrikada Civic Sedan modelini üretiyordu. Maltepe'deki yeni yönetim binasına taşınan Honda, bundan sonra Türkiye'de sadece pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlarını sürdürecek.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Fatih Terim Ebru Şallı Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Armin Laschet Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Honda kapandı mı? Honda fabrikası neden kapandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 23:43:02. #1.17#