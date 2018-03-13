Honda Civic Type R Time Attack 2018'E

Jenson Button öncülük edecek

Honda Civic Type R'nin 2017 Nürburgring Nordschleife önden çekişli seri üretim otomobiller tur zamanı rekorundan esinlenilen özel etkinliğe eski Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button liderlik edecek.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, Civic Type R ile Avrupa'nın ikonik yarış pistlerinde yeni tur zamanlarına imza atacağı bir dizi etkinliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu organizasyonda yer alacak isimlerin tamamı henüz netleşmemiş olsa da ekibin ünlü yarış pilotlarından oluşacağı belirtiliyor. Honda eski Formula 1 Dünya Şampiyonu ve şu anki NSX Super GT pilotu Jenson Button'a (İngiltere) WTCR pilotları Tiago Monteiro (Portekiz), Esteban Guerrieri (Arjantin) ve NSX Super GT pilotu Bertrand Baguette (Belçika) eşlik edecek.

2016 yılında önceki nesil Civic Type R kullanılarak gerçekleştirilen benzer bir etkinlikte; Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, Estoril ve Hungaroring'de yeni tur zamanları rekorları kaydedilmişti. Honda, 2018 versiyonu için, 2016 yılında Silverstone (İngiltere), Spa-Francorchamps (Belçika) ve Estoril'de (Portekiz) kaydedilen süreleri daha da iyileştirmeyi ve daha fazla pistte yeni tur zamanları kaydetmeyi hedefliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmeye devam eden 2018 Time Attack Civic Type R'da 2,0 litre hacimli VTEC TURBO motor görev yapıyor. 6.500 d/d'da 320 HP güç üreten motor 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 400 Nm tork kullanıma sunuyor. 272 km/s maksimum hıza ulaşan Civic Type R, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor. Yeni Honda Civic Type R, satışa sunulmadan önce Nürburgring Nordschleife'de 7 dakika 43,8 saniye ile tur rekoru kırarak en hızlı önden çekişli otomobil unvanını almıştı.