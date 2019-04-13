Honaz'da seçimlerin tekrarlanacak olmasına vatandaşlardan olumlu tepki

DENİZLİ - 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2 Haziran'da seçimlerin tekrarlanmasına karar verilen Honaz ilçesinde vatandaşlar karara 'hayırlı olur inşallah' diyerek karşıladı.

Geçtiğimiz 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimler sonrası Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partili adayı Yüksel Kepenek 8 oy farkla rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Devecioğlu'nu geride bırakmıştı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edilerek 41 sandıkta oy sayma işlemi tekrarladı ve fark 3'e indi. Ardından bir üst mercii olan İl Seçim Kurulu'na geçersiz oylar üzerinden yeni bir itiraz daha yapan AK Parti'nin itirazını değerlendiren kurul geçersiz oyları yeniden incelemeye aldı. Yapılan son sayımda ise Honaz'daki kritik seçimlerin galibi yalnızca 1 oyla CHP Adayı Yüksel Kepenek oldu. Bunun üzerine AK Parti Denizli İl Başkanlığı kısıtlı seçmen oy kullanımı olduğu gerekçesi ile itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. YSK ise bugün verdiği karar ile itirazı değerlendirerek Honaz'da seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasına karar verdi.

Konuyla ilgili olarak mevcut Başkan Turgut Devecioğlu, herhangi bir açıklama yapmazken açıklamayı partinin il başkanlığından yapılacağını öğrenildi.

Kaynak: İHA