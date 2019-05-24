"Honaz'da daha yapacak çok işimiz var"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz'da daha yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.

Zolan, Honaz ilçesinde 2 Haziran'da gerçekleştirilecek belediye seçimi nedeniyle Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Devecioğlu ile Yokuşbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Zolan, "Honaz'da daha çok yapacak işimiz var. Turgut başkanımla beş yıl boyunca sizlerin güvenine layık olabilmek için birlikte çalıştık. Honaz, Denizli nereden nereye geldi. Birçok sorunları çözdük. İnşallah bu yürüyüşümüz daim olsun." diye konuştu.

AK Parti Honaz Belediye Başkan Adayı Devecioğlu da hemşehrilerinin teveccüh göstermesi halinde hizmetleri aynı anlayışla sürdüreceklerini dile getirdi.

Zolan ve Devecioğlu, seçim çalışmalarını Sapaca ve Kızılyer mahallelerinde sürdürdü.

Kaynak: AA