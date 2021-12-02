'Home Alone' evi Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu - Haberler
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'Home Alone' evi Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu

AA / Jacek Boczarski - Haberler | Güncel

"Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği evden detaylar WINNETKA - ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu.

"Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği evden detaylar WINNETKA - ABD'nin Illinois eyaletinin Winnetka kentinde bulunan, ünlü "Home Alone" (Evde Tek Başına)' filminin çekildiği ev, Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu. Evi kiralayan misafirleri, Kevin McCallister'ın ağabeyi Buzz'ı oynayan aktör Devin Ratray karşılayacak. Ev, 7 Aralık'tan itibaren rezervasyon için müsait olacak.

'Home Alone' evi Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu

'Home Alone' evi Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu

'Home Alone' evi Airbnb'de 1 geceliğine kalmaya sunuldu

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AA / Jacek Boczarski - Son Dakika Haberleri

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