Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı belli oldu. Almanya Kupası DFB Pokal maçı, bu hafta Holstein Kiel - Bayern Münih arasında olacak.
Dünya Liglerinin devam ettiği süreçte Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması gerçekleşecek. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiğiAlmanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda!
HOLSTEIN KIEL - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması Kiel'da Holstein Stadyumu'nda gerçekleşecek. Holstein Kiel - Bayern Münih maçı, Bilyoner TV, Spor Smart, Spor Smart HD, D-Smart 77 ve web üzerinden izlenebilecek.
HOLSTEIN KIEL - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
13 Ocak Çarşamba günü oynanacak Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması Türkiye saatiyle 22:45'de başlayacak.