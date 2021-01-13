Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

13.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:55
Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı belli oldu. Almanya Kupası DFB Pokal maçı, bu hafta Holstein Kiel - Bayern Münih arasında olacak.

Dünya Liglerinin devam ettiği süreçte Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması gerçekleşecek. Futbol severlerin ilgiyle takip ettiğiAlmanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı ise detaylarda!

HOLSTEIN KIEL - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması Kiel'da Holstein Stadyumu'nda gerçekleşecek. Holstein Kiel - Bayern Münih maçı, Bilyoner TV, Spor Smart, Spor Smart HD, D-Smart 77 ve web üzerinden izlenebilecek.

HOLSTEIN KIEL - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

13 Ocak Çarşamba günü oynanacak Almanya Kupası DFB Pokal maçında Holstein Kiel - Bayern Münih karşılaşması Türkiye saatiyle 22:45'de başlayacak.

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