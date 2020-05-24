Hologram ile Kadavra Eğitimi Verildi: Tarihte Bir İlk Yaşandı
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Hologram ile Kadavra Eğitimi Verildi: Tarihte Bir İlk Yaşandı

Günümüzün en çok kullanılan sistemlerinden hologram ile kadavra eğitimi verilmeye başlandı.

Hologram ile Kadavra Eğitimi Verildi: Tarihte Bir İlk Yaşandı
24.05.2020 02:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:49

Günümüzün en çok kullanılan sistemlerinden hologram ile kadavra eğitimi verilmeye başlandı. İlk başlarda bir hayli ilginç görünen bu proje, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geliştirildi. Dilerseniz hızlıca detaylara bakalım.

Uzaktan eğitim sistemlerinin ve online hayatın çok etkili olmaya başladığı son dönemlerde, hologram teknolojisi daha fazla değerlendi. Bundan kısa bir süre önce hologram kullanılarak üç boyutlu yapay zeka haber spikeri kullanılmıştı. Şimdi ise bir adım daha ileriye gidilerek, kadavra eğitimlerinin hologram üzerinden verilmesi kararlaştırıldı.

Hologram ile kadavra eğitimine Avrupa ve ABD'den ilgi yoğun

Hologram teknolojisi ile kadavra eğitimi verilmesine en fazla yakınlık gösterenler; Avrupa ve ABD üniversiteleri oldu. Neredeyse bütün hayatın online bir düzene geçtiği dönemlerde, eğitimlerin tamamı için hologram teknolojisi kullanılıyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mürsel Haspulat, "Gelecek dönemde kadavralara ihtiyaç duyulmadan öğrenciler eğitimlerini neredeyse gerçekmiş gibi sanal ortamda uygulayabilecek. Gelecekte kesinlikle kadavraya ihtiyacımız kalmayacak diyebiliriz. Çünkü çok detaylı bir şekilde modellediğinizde buradaki holografik modeller sizin detaylı bir şekilde katman katman, karaciğeri, bağırsakları hepsini dokusuna kadar anlamanızı sağlıyor." diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Her ne kadar bu alanlarda hologram teknolojisi kullanılsa bile, özellikle Mimarlık Fakültelerinde buna nasıl yer verileceği bilinemiyor. Uygulamanın çok fazla ağırlıkta olduğu Mimarlık ve diğer fakülteler, Türkiye'deki üniversitelerin düşük teknolojiye sahip olması nedeniyle böyle çalışmalara yer vermekte zorlanacaktır. Bakalım ilerleyen dönemlerde daha başka hangi alanlarda hologram teknolojisi kullanılacak.

Kaynak: Tamindir

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