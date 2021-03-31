Holo (HOT) Coin Yorum: Yeni ortaklıklar Holo (HOT), Wanchain (WAN) ve Origin Protocol (OGN) daha yükseğe çıkarıyor

Holo (HOT) Yorum: Sürpriz NFT düşüşleri, yeni ortaklıklar ve proje geliştirme yol haritasına sadık kalmak Holo, Origin Protokolü ve Wanchain'deki rallinin arkasındaki temel faktörlerdir.

HOLO (HOT) COİN YORUM

30 Mart'ta PayPal başkanı ve CEO'su Dan Schulman, Reuters'a yaptığı açıklamada, çevrimiçi ödeme devinin ABD'li tüketicilerinin milyonlarca küresel tüccar ile işlem yaparken kripto para birimleriyle ödeme yapmalarına izin vereceğini söyledi. Bu, kripto para birimlerinin ana akım olarak benimsenmesinde önemli bir adımdır.

Öte yandan Chicago Ticaret Borsası, 3 Mayıs'ta yatırımcıların Bitcoin risklerini kesin olarak korumalarını sağlayacak yeni bir Mikro Bitcoin ( BTC ) vadeli işlem sözleşmesi başlatmayı planlıyor.

Bu aynı zamanda, 5 Bitcoin gereksinimi nedeniyle mevcut Bitcoin sözleşmesini takas edemeyen küçük yatırımcıların, Mikro vadeli işlemlerin 0.1 BTC'den başlamasıyla türevlere dalabilecekleri anlamına geliyor.

HOLO (HOT)/ USDT

Holochain HOT token, 25 Şubat'ta fiyat 0,0030 $ idi. O zamandan beri, token bugün 0,0206 dolara yükseldi ve bir ay içinde % 586 artış gösterdi.

Mitingin son ayağı, Holo Limited'in Holochain'deki rrDHT ağ yenilikleri için ABD patenti aldığının 25 Mart duyurusu ile tetiklendi. Firmaya göre, "bu patent, karmaşık dağıtılmış veri modellerini temsil etmenin ve bunları yüksek esneklikle yönetmenin kolay bir yolunu temsil ediyor."

Holo, bir blog gönderisinde, trollerin bu yeniliğe ilişkin patent başvurusunda bulunmalarını önlemek ve ayrıca "kullanıcıların verileri üzerinde egemenlik haklarını" korumak için patentin verildiğini açıkladı. Bu olumlu bir adım olsa da, Holochain'in blockchain teknolojisine güvenilir bir alternatif sunup sunamayacağını yalnızca zaman gösterecek.

Rally başlarken, VORTECS ™ Score 29 Mart'ta yeniden yeşile döndü. Bu süre zarfında HOT, 29 Mart'ta 0.0116 $ 'dan 30 Mart'ta 0.0197 $' a yükseldi.

Fiyat, 25 Mart'ta 0,0067 $ 'dan düşük bir seviyeden, altı günde% 207'lik bir ralli olan 0.0206 $' a yükseldi. Bu, yükseliş trendinin güçlü bir ivme ile desteklendiğini gösteriyor. Bununla birlikte, yükselişin hızı, göreceli güç endeksini aşırı derecede aşırı alım seviyelerine itti ve önümüzdeki birkaç gün içinde küçük bir düzeltme veya konsolidasyon olasılığını artırdı.

Güçlü yükseliş trendlerinde, boğalar genellikle her küçük düşüşü satın alır. Olumsuz taraftaki ilk destek, 0.0153 $ 'lık% 38.2 Fibonacci geri çekilme seviyesidir. Fiyat bu desteğin üzerinden geri dönerse, gücü gösterecektir. Boğalar daha sonra fiyatı 0,0206 doların üzerine çıkararak yükseliş trendini sürdürmeye çalışacaklar.

Başarılı olurlarsa, HOT/ USDT çifti, yükseliş trendinin bir sonraki ayağını başlatarak 0,0289 dolara ve ardından 0,0308 dolara ulaşabilir.

Tersine, eğer ayılar fiyatı 0.0136 $ 'da% 50 geri çekilme seviyesinin altına çekerse, düzeltme 0.0120 $' da % 61.8 geri çekmeye kadar derinleşebilir. Genellikle böyle derin bir düzeltme, yukarı hareketin bir sonraki ayağının başlangıcını geciktirir.