Holo (HOT) Yorum: Holo coin rekor yükseliş gösterdi! Holo (HOT) coin neden yükseliyor?

Holo (HOT) Yorum: Holo coin rekor yükseliş gösterdi! Holo coin, blok zinciri teknolojisinin kullanılmasını gerektirmeyen DApp'leri geliştirmek için bir çerçeve olan Holochain kullanılarak oluşturulan merkezi olmayan uygulamaları barındırmak için eşler arası dağıtılmış bir platformdur. Holo (HOT) coin neden yükseliyor?

HOLO COİN YORUM:

HOT/USD işlem çiftinde 30 günde %340, 14 günde %67, 7 günde %56 ve 24 saat içerisinde %27 yükseldiği görülüyor. HOT fiyatının yükselişi aslında direkt olarak fiyat grafiğinden de net bir şekilde görülebilmekte. Böyle bir yükselişin arkasında ise oldukça makul sebeplerin olması gerekiyor.



Holochain (HOT), kripto sektöründe sınırlayıcı bir faktör olabilecek ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm sağlamayı hedefliyor. Holochain, büyük şirketleri ve aracıları ortadan kaldırarak verileri ve gizliliğin kontrolünü insanlara geri vermek istiyor.

Bunu başarmak için dağıtılmış bir eşler arası barındırma platformu olan Holo, web ile Holochain uygulamaları arasında bağlantı görevi görür. Holochain, bu teknolojiyi uygulamalara bir web tarayıcısında erişebilen kullanıcılara sunmak istiyor. Bunun yapılması gerekiyorsa, teknolojinin geniş ölçeklenebilirliğe, yüksek hızlara sahip olması ve aynı zamanda finansal olarak da uygun olması gerekir. Holochain'deki ekip, bu hedefe ulaşma yolunda olduklarına inanıyor.

Sürecin bir parçası olarak Holochain, HoloPorts üzerinde çalışan Elemental Chat adlı bir uygulama başlattı. Ekip ayrıca web kullanıcılarının HoloPort aracılığıyla Elemental Chat'te oturum açmasına olanak sağlamayı planlıyor. Bu, protokolün ölçeklenebilirlik iddialarını teste tabi tutacak ve projede daha fazla ince ayar yapılmasına yardımcı olacaktır.

Ekip ayrıca, gelecekte aşamalı olarak piyasaya sürülecek Holo ürün grubunun yaklaşan kilometre taşlarındaki ilerlemeyi de özetledi. Ekibin verdiği sözleri yerine getirmesi durumunda protokol yatırımcının dikkatini çekebilir.

HOT, 8 Şubat'ta 0.0007817 $ 'dan 21 Şubatta 0.00424 $' a yükseldi ve iki hafta içinde% 442'lik bir ralli oldu. Bu yükseliş, 21 Şubat'ta göreli güç endeksini (RSI) 92'nin üzerine çıkardı, bu da piyasanın kısa vadede aşırı derecede satın alındığını gösteriyor.

Bu, 22 ve 23 Şubat'ta kar rezervasyonuyla sonuçlandı ve fiyatı 0,0021028 $ 'dan% 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine çekti. Ancak olumlu işaret, her iki günde de mum çubuklarındaki uzun kuyruğun düşük seviyelerde güçlü alımlar göstermesidir.

Ancak, 24 Şubat şamdanındaki uzun fitilden görüldüğü gibi, daha yüksek seviyelerde sıkışan tüccarlar rallilerde pozisyonlarını düşürüyorlar.

Geçtiğimiz birkaç günün geniş gün içi aralığının ardından, HOT/ USD çifti bugün iç gün mum çubuğu formasyonunu oluşturarak arz ve talep arasında bir dengeye işaret ediyor. Parite şimdi birkaç gün konsolide olabilir.

Boğalar fiyatı 0,00363 doların üzerine çıkarabilirse, 0,00424 dolarlık bir yeniden test mümkündür. Bu seviyedeki bir kırılma, 0,0055629 $ 'a ulaşabilecek yukarı hareketin bir sonraki ayağını başlatabilir.

Tersine, eğer ayılar fiyatı 0,0028 $ 'ın altına çekerse, parite 20 günlük üssel hareketli ortalamaya (0,0020 $) düşebilir.