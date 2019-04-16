Hollywood Yıldızı Selma Hayek'in Kocasından Notre Dame İçin 100 Milyon Euro
Hollywood yıldızı Salma Hayek'in kocası François-Henri Pinault Notre Dame Katedralinin yeniden inşası için 100 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.
Hollywood yıldızı Salma Hayek'in kocası Fransız milyarder François-Henri Pinault, dün yanan Notre Dame Katedralinin yeniden inşası için 100 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.
Fransız iş adamı, "Böyle bir dramla karşı karşıya kalan herkes, mirasımızın mücevherine hayat vermek ister" dedi.
100 MİLYON EURO BAĞIŞ YAPACAK
Meksikalı aktris Salma Hayek'in eşi olan Pinault, "Notre Dame'ın yeniden inşasına katılmak için 100 milyon euro'luk bir bağış yapmaya karar verdik .Bu trajedi, tüm Fransızları ve manevi değerlere bağlı olan herkesi etkiledi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
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ORTADOĞUDA COCUKLAR SAVAŞTAN BAŞINI KALDIRAMASIN, AFRİKADA SUSUZLUKTAN ÖLSÜN, SİZ Bİ TAŞ YIĞININA MİLYON EUROLAR HARCAYIN CEHENNEME ODUN TASIYOSUNUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Komple Fransa yansa ekime kadar yolları varCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Çok eski bir yapıydı, bu güne kadar ayakta kalması mucize. Yaptırırlar, çok turist yani çok para getiriyordu.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Suriyede 1345 yıllık tarihi degeri çok büyük bir camii bombalanırken nerdeydiniz. . . Orası ibaadet hane değilmi eyy iki yüzlü batı. . . .Cevap Yaz 20 3 Yayından KaldırBAY: Biz de bunlar kadar birbirimize sahip çıksak ya nerde2 Yayından Kaldır