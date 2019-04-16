Hollywood Yıldızı Selma Hayek'in Kocasından Notre Dame İçin 100 Milyon Euro

Hollywood yıldızı Salma Hayek'in kocası Fransız milyarder François-Henri Pinault, dün yanan Notre Dame Katedralinin yeniden inşası için 100 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.

Fransız iş adamı, "Böyle bir dramla karşı karşıya kalan herkes, mirasımızın mücevherine hayat vermek ister" dedi.

100 MİLYON EURO BAĞIŞ YAPACAK

Meksikalı aktris Salma Hayek'in eşi olan Pinault, "Notre Dame'ın yeniden inşasına katılmak için 100 milyon euro'luk bir bağış yapmaya karar verdik .Bu trajedi, tüm Fransızları ve manevi değerlere bağlı olan herkesi etkiledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA