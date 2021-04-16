Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi

Hollywood yıldızı Brad Pitt, önceki gün bir hastane çıkışı tekerlekli sandalye ile kameralara yansıdı. Herhangi bir sağlım sorunu olmadığını öğrenilen Pitt'in, dişçiye geldiğini belirtildi.