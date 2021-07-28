Hollandalı şef, Tokat Belediyesi bandosunu yönetti
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Hollandalı şef, Tokat Belediyesi bandosunu yönetti

Hollandalı şef, Tokat Belediyesi bandosunu yönetti
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı kapsamında Tokat'a gelen Hollandalı şef Roy Voogd, Sulusokak bölgesinde konser veren Tokat Belediyesi bando ekibine şeflik yaptı.

Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı kapsamında Tokat'a gelen Hollandalı şef Roy Voogd, Sulusokak bölgesinde konser veren Tokat Belediyesi bando ekibine şeflik yaptı.

Uluslararası Ekoturizm Derneği, Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle bugün başlayan Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı için 22 ülkenin Ankara büyükelçisi ile 245 yerli ve yabancı katılımcı, Tokat'a geldi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılanan katılımcılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kentin tarihi Sulusokak bölgesinde gezi ve incelemelerine devam eden gruba, Şehir Müzesi önünde Tokat Belediye Bandosu tarafından mini konser verildi. Konseri beğeniyle izleyen yabancı katılımcılar, Tokat Belediye bandosuna teşekkür etti.

İzleyiciler arasında yer alan Hollanda'nın Amsterdam şehrinden gelen şef Roy Voogd, Tokat Belediye bandosuna kısa bir süreliğine şeflik yaptı. Güzel görüntülerin ortaya çıktığı anlarda seyirciler de doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Eroğlu'na ve Tokat Belediyesine teşekkür eden ve aralarında büyükelçilerin de olduğu grup daha gezisine devam etti.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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