Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü
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Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdüAntalya Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı emekli asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesi ile hayata döndü.

01.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:17

Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Antalya Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı emekli asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesi ile hayata döndü. Geçirdiği bypass ameliyatı ile 4 damarı değişen Brouwer, kendisini hayata döndüren Op. Dr. Mustafa Kar'a teşekkür etti. Hollanda'da üst düzey emekli asker olan Petrus Brouwer (63), Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Brouwer, vakit kaybetmeden Özel OFM Antalya Hastanesi'ne getirildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyata alınan Brouwer'un, kalpteki 3 büyük ana damardan birinin tıkalı olduğu anlaşıldı. Acilen koroner anjiyografiye alınan hastanın 4 damarı bypass ameliyatı ile değiştirildi. Yaklaşık 1 hafta hastanede tedavisi devam eden Brouwer, taburcu edilirken duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Petrus Brouwer, "Yaklaşık 8 yıldır tatil için Demre'ye geliyordum. Bu yıl da Demre'yi tercih ettik. Bulunduğum yerde göğsümde güçlü bir ağrı hissetim. Beni bu hastaneye getirdiler. 3 gün yoğun bakımda kaldım, 4'üncü günü normal odaya geçtim. Yoğun bakıma götürüldüğümde çok korktum ancak sağlık personelinin ilgisi ve alakası beni çok rahatlattı. Yurt dışından geldiğimiz için, buranın dilini bilmiyorduk, bu bizim için sorun olmadı. Kendimizi ülkemizde gibi hissettik. Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Doktorumun söylediğine göre, 2 ay sonra dağa tırmanabilirim, fiziksel tüm aktivitelerimi yapabilirim. Hastanedeyken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak" diye konuştu. TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE KALBİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mustafa Kar, tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Op. Dr. Kar, özellikle yurt dışına çıkacak belli yaşın üstündeki vatandaşların, tatile çıkmadan önce mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi. Tüm dünyada Covid-19 pandemisinin devam ettiğini, ülkemizde bu sürecin kontrol altına alındığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Kar, "Belli bir yaşın üzerindeysek, bazı koroner arter hastalığı riski taşıyorsak her büyük olaydan önce kalbimizi kontrol etmemizde fayda var. Şeker hastasıyız, KOAH hastalığımız var, igara içiyor ve ailede kalp krizi hikayemiz var ise şehir ve ülke değiştirmeden önce, uzun seyahatlerden önce doktorunuza başvurup kardiyak check-upınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.

Hollandalı emekli askeri, Türk doktor hayata döndürdü

Kaynak: DHA

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