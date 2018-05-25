Hollanda ve Avustralya Dışişleri Bakanları: Malezya Havayolları'na Ait Uçağı Rusya Düşürdü

Hollanda ve Avustralya, 2014'te Malezya Havayolları'na ait uçağın füze ile düşürülmesinden resmi olarak Rusya'yı sorumlu tuttu. Moskova Savunma Bakanlığı ise soruşturmaya dahil edilmediklerini söyleyerek iddiaları reddetti.

MH17 sefer sayılı yolcu uçağı Ukrayna'daki Rusya yanlısı isyancı güçlerin elindeki bölgeden geçerken vurularak havada ikiye ayrılmış, düşen uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Hollanda'nın liderliğindeki uluslararası soruşturma ekibi, uçağı vuran füzenin Kursk kentinde konuşlanan bir Rus tugayından geldiğini açıklamıştı.

Rus Savunma Bakanlığı ise, Hollandalı soruşturmacıların iddialarını reddetti.



'Rusya uluslararası hukuku ihlal etti'

Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin 193'ü Hollanda, 27'si de Avustralya vatandaşıydı. Hollanda liderliğinde olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yıllar süren incelemelerin sonucunda Perşembe günü soruşturma ekibi füzeyi taşıyan konvoydaki tüm araçların Rus Ordusu'na ait olduğunu açıkladı.

Hollanda ve Avustralya'nın dışişleri bakanları da ayrı ayrı yaptıkları resmi açıklamalarda Rusya'yı "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

Cuma günü Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Uluslarası müfettişlerin ortak çalışması sonucunda Hollanda ve Avustralya, MH17'yi düşürmek için kullanılan BUK füzesinin bölgeye konuşlandırılmasından Rusya'yı sorumlu tutmuştur" dedi. Blok, iki ülkeyi "karmaşık bir yasal sürecin" beklediğini de sözlerine ekledi.

Avustralyalı mevkidaşı Julie Bishop da yaptığı yazılı açıklamada "Çıkarılabilecek tek mantıklı sonuç var, o da Rusya'nın uçağın düşmesiyle doğrudan alakalı olduğu" ifadelerini kullandı.

Hollanda kabinesi, Rusya'ya olayın kurbanları için adaleti sağlamak adına "sorumluluğu üstlenerek işbirliği yapmaları" çağrısında bulundu. Moskova ne dedi?

Rusya, MH17'yi düşüren silahların kendilerine ait olmadığında ısrar ediyor.

Son olarak Moskova Savunma Bakanlığı, "Hollandalı soruşturmacıların bu versiyonunu kabul etmiyoruz" sözleriyle suçlamaları reddetti.

Cuma günü gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukraynalı temsilcilerin soruşturmaya dahil olmasına izin verilirken kendilerinin sürecin dışında bırakıldığını öne sürdü.

Peskov, "Soruşturmaya kapsamlı bir şekilde dahil olmamıza izin verilmediği üzere, elbette ki çıkan sonuca ne kadar inanabileceğimizden emin değiliz" dedi. MH17 sefer sayılı yolcu uçağına ne olmuştu?

Olay, Ukrayna'da hükümet güçleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar arasındaki çatışmaların zirve yaptığı dönemde yaşanmıştı.

Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalanan uçakla temas, Rusya-Ukrayna sınırına 50 kilometre kala kaybedilmişti.

Yolcu uçağı, Rusya yanlısı isyancı güçlerin kontrolündeki Donetsk bölgesinde düşmüştü.



Ukrayna hükümetinin daha sonra yayınladığı görüntülerde, Rus yapımı bir BUK füzesinin aynı gün Rusya-Ukrayna sınırından geçtiği görülmüştü.

Ekim 2015'te Hollanda Uçuş Güvenliği Kurumu, uçağın bir BUK füzesiyle vurulduğunu doğrulamıştı.

Hollandalı, Avustralyalı, Belçikalı, Malezyalı ve Ukraynalı yetkililerden oluşan Ortak Soruşturma Ekibi de benzer bir sonuca varmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise BBC'ye yaptığı açıklamada "Söylediklerini nihai gerçek olarak kabul edemeyiz. Bahse girerim siz de herhangi bir kanıt görmemişsinizdir" demişti.

Rusya tarafından 2014 yılında uçağı düşürmekle suçlanan ancak iddiaları reddeden Ukraynalı pilot Yüzbaşı Vladislav Voloshin'in intihar ettiği açıklanmıştı.