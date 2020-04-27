Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Kralı Willem Alexander'in doğum günü ve Hollanda milli günü dolayısıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Kralı Willem Alexander'in doğum günü ve Hollanda milli günü dolayısıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına çiçek dağıttı.

Kwaasteniet, Ankara Şehir Hastanesine bağlı Nöroloji-Ortopedi Hastanesinde, sağlık çalışanlarının özveriyle mücadele ettiklerini belirterek, bu nedenle tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Bugünü normalde büyük etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Kwaasteniet, ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle farklı bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Büyükelçi, çiçekleri hastane dışında Nöroloji-Ortopedi Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Gülkan'a takdim etti.

Gülkan da böyle bir etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, Kwaasteniet'e teşekkür etti.

Sağlık çalışanları ve Kwaasteniet'in sosyal mesafe kuralına uymaları dikkati çekti.

Kaynak: AA