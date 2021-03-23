Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
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Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi

23.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:45

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Hollanda Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Hollanda Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hollanda kafilesi, pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi.

Teknik Direktör Frank de Boer yönetimindeki Hollanda'da Galatasaray'dan Ryan Babel de bulunuyor.

Spor Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geniş güvenlik önlemi aldıkları gözlenirken, takım kafilesi polis eskortu eşliğinde konaklayacakları otele hareket etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Hollanda maçını, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
Hollanda Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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