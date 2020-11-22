Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi

Havaların soğumasıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış görülürken, Hollanda'da kuş gribi salgını patlak verdi. Hollanda Tarım Bakanlığı, kuş gribinin 200 yabani kuşta tespit edildiğini ve hızla tavuk çiftliklerine de yayılmaya başladığını duyurarak, insanlara geçme riskinin bulunduğu konusunda uyardı.

Dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği ve özellikle havaların soğumasıyla vaka artışlarının yaşandığı şu günlerde Hollanda Tarım Bakanlığı, kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğunu duyurdu.

Bakanlık yetkilileri, kuş ölüleri ve dışkılarında da bulunan virüsün, bunların üzerine basan insanların ayakkabıları vasıtasıyla geniş alanlara taşınacağı konusunda uyarıyor.

200 YABANİ KUŞTA TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, göçmen kuşların Rusya'dan ülkeye getirdiğini düşündüğü kuş gribinin ilk olarak Ekim ayı sonunda sulak alanlardaki kuğularda görüldüğü açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde 200 yabani kuşta tespit edilen hastalık, hızla tavuk çiftliklerine de yayılmaya başladı.

ÇİFTLİKLERDE HIZLICA YAYILIYOR

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu'na (NVWA) göre hastalık, kümes hayvanlarının dışarı salınmasının yasaklanmasına rağmen çitliklerde hızla yayılıyor.

Friesland, Utrecht, Groningen, Gelderland ve Güney Hollanda eyaletleri ile Kuzey Denizi'ndeki adalarda etkili olan kuş gribi nedeniyle geçen haftaya kadar tavuk çiftliklerindeki 300 binden fazla kanatlı itlaf edilmişti.

90 BİN TAVUK İTLAF EDİLDİ

Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Witmarsum kasabasındaki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlanan 90 bin tavuğun itlaf edildiği açıklandı. Hollanda Tarım Bakanlığı, bu bölgedeki diğer 3 tavuk çiftliğinde de inceleme başlattı.