Hollanda'dan İsrail'in Güneş Panellerini Yıkmasına Tepki

Hollanda hükümeti, İsrail'in, Batı Şeria'da yardım amaçlı inşa ettikleri güneş panellerini yıkmasına tepki gösterdi.



Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Temsilciler Meclisinde Demokrat 66'nın (D66) konu ile ilgili gensoru önergesi üzerine Başbakan Mark Rutte'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek yıkıma tepki gösterdiğini ve Hollanda hükümetinin bunu kesinlikle onaylamadığını belirtti.



İsrail'in ruhsatız olduğu iddiasıyla güneş panellerini yıkarak el koymasına tepki gösteren Koenders, "Bölgede işgalci bir güç olarak bulunan İsrail orada yaşayan insanlara insani yardımı sağlamakla yükümlüdür ama bunu yapmadığı için bizim ülke olarak yardım amaçlı yaptığımız güneş panellerini yıkması ve bunlara el koyması kabul edilemez." ifadesini kullandı.



El konulan ekipmanların Hollanda'ya iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Koenders, "El konulan güneş panelleri ve elektrik kaynağının geri alınması için hukuki işlemler başlatılacak ve tazminat davası açılacak." diye konuştu.