Hollanda'da Trafik Kazası: Biri Türk 4 Kişi Hayatını Kaybetti

– Hollanda'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında bir Türk gencinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya, Hollanda'nın Deventer şehrinin yakınlarında bulunan bir otobanda meydana gelen trafik kazasında aralarında 22 yaşındaki Ömer Doğan'ın da olduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Otomobilin matris mesaj işaretine çarptığı ve ardından yandığı, 4 kişinin de araçta hayatını kaybettiği belirtildi. Otobanın Hengelo ve Apeldoorn istikametlerinin trafiğe kapatıldığı ve kazanın nedeninin henüz belirlenemediği belirtilirken; polisin kazaya dair incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA