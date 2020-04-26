Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 66 ölüm Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti.

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 475'e yükseldi.

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kayıplarında düşüş gözlemlendi. Ülkede 66 kişinin daha yaşamını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 475'e yükselirken; toplam vaka sayısı da 37 bin 845'e ulaştı.

Kaynak: DHA