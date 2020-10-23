Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı
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Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı

23.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:23

Hollanda'da yaban kuğularında kuş gribi virüsünün belirlenmesi sebebiyle çiftçilerden "tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesi" istendi.

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada, Utrecht şehrine bağlı Kockengen köyünde ölü bulunan 6 yaban ördeğine yapılan testlerin neticesinde 2 hayvanda kuş gribine rastlandığı bildirildi.

"HAYVANLARI DIŞARI SALMAYIN" UYARISI

Açıklamada, aynı bölgede ölen bir yaban ördeğinin de kuş gribi şüphesiyle incelendiği ifade edildi. Tarım Bakanı Carola Schouten, virüsün yayılmasını önlemek için tavuk çiftliklerindeki hayvanların dışarıyla temas ettirilmemesini istedi.

RUSYA VE KAZAKİSTAN'DAN GÖÇEN KUŞLARDAN GELDİ

Bakanlık uzmanları, virüsün Hollanda'ya büyük ihtimalle Rusya veya Kazakistan'dan göçen kuşlar üzerinden geldiği bilgisini paylaştı. Hayvanlarda rastlanan kuş gribi virüsünün, yüksek patojen türü olan H5N8 olduğu kaydedildi.

Ülkede, son yıllarda birçok çiftlikte kuş gribine rastlanmış ve on binlerce tavuk itlaf edilmişti.

Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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