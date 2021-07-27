Hollanda'da kasap dükkanında patlama
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Hollanda'da kasap dükkanında patlama

Hollanda'da kasap dükkanında patlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan bir kasap dükkanında patlama meydana geldi.

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan bir kasap dükkanında patlama meydana geldi.

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bir kasap dükkanında patlama oldu. Patlamada hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken, dükkanın ön kapı ve camları parçalandı. Patlama nedeniyle çevrede park halinde bulunan arabalar da zarar gördü. Olay hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, patlamanın bir patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu meydana geldiğini ve dükkanın içinde patlamayan 2. bir cihaz daha bulunduğunu bildirdi.

Olayın ardından Patlayıcı Mühimmat İmha Hizmeti (EOD) ekipleri, dükkanın yakınlarındaki 13 evin tahliye edilmesi emrini verdi. EOD tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bölgenin güvenli olduğu açıklanarak, sakinlerin evinlerine dönmesine izin verildi.

(İHA)

Hollanda'da kasap dükkanında patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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