Hokey Federasyonundan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu, Sadık Karakan başkanlığında Kilis'te toplanarak, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen yönetim kurulu üyeleri, buradan Kilis'e hareket ederek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek, görev yapan asker ve güvenlik güçlerine moral vermek için bölgeye gelen federasyon yetkilileri, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığını da ziyaret etti. Yöneticiler, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor'a, federasyon olarak her zaman göreve hazır olduklarını ve istenmesi halinde gönüllü olarak silah altına girmek istediklerini ifade etti.

Sınır kapısında Mehmetçik'e destek

Kilis'te düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'na giden Sadık Karakan başkanlığındaki yöneticiler, burada görev yapan Mehmetçik'le de görüşerek moral verdi.

Ankara'dan yönetim kurulu üyeleriyle Kilis'te sınır bölgesine geldiklerini belirten başkan Karakan, "Burada yönetim kurulu toplantısını yaptık. Daha sonra sınırdaki üs bölgesine gittik, sonra da kurban kestik. Hem şehitlerimizin aziz hatırasına hem de cephede görev yapan askerlerimize dualar ettik." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde Avrupa kulüpler salon hokeyi şampiyonu Gaziantep Polisgücü'nün kulüp başkanı Mehmet Kaplan'ın da katıldığı ziyaretlerde değerlendirme yapan Sadık Karakan, Mehmetçik'e manevi destek vermek amacıyla burada bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bu zorlu süreçten her zaman olduğu gibi dimdik çıkacağına inanıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla ülkemizin tüm fertlerinin sınır ötesinde hain teröristlerle kahramanca savaşan ordumuzun, kahraman Mehmetçikimizin yanında olması gerekir. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanında olmak zorundayız."