Hocalı Katliamı 28'inci yıl dönümünde KBÜ'de anıldı

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler Karabük Üniversitesinde anıldı.



Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde 'Sonsuz Koridor' adlı belgesel film gösterimi gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Aleksandras Brokas'ın yaptığı filmde Hocalı Katliamı'nda yaşananlar ve masum insanların katledilmesi anlatıldı.



15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen gösterime Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Asker, Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli, Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, öğrenciler ve davetliler katıldı.



Hocalı Katliamı'nı, olayın kahramanları, mağdurları ve görgütanıkları ile sunan, anlatımını ise Jeremy Irons'ın yaptığı 'Sonsuz Koridor' adlı belgesel filminde izleyenler duygusal anlar yaşadı. - KARABÜK

Kaynak: İHA