Hocalarımız Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında 08.11.2021

Stanford Üniversitesinden John P. A. Ioannidis önderliğinde gerçekleştirilen, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2020 yılı verileri güncellenmiş listesine göre Üniversitemizden 4 araştırmacı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Listede nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, h-indeksi, hm-indeksi gibi göstergeler dikkate alınarak dünyadaki bilim insanları arasından c-skoruna göre ilk 100. 000 ya da ilk yüzde 2'lik dilime girenler, 22 bilimsel alan ve 176 alt alana göre sınıflandırılıyor.

2020 yılı güncellenmiş veri tabanına göre "kariyer boyu etki" sıralamasında

• Prof. Dr. Serkan Eryılmaz

• Prof. Dr. Yılser Devrim

• Prof. Dr. Atilla Cihaner

2020 yılına özgü "yıllık etki" kategorisinde

• Prof. Dr. Serkan Eryılmaz

• Prof. Dr. Yılser Devrim

• Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp

Atılım Üniversitesi adına gurur tablosunda yer aldı.

Başarılarından dolayı değerli hocalarımızı kutluyoruz.

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz Prof. Dr. Yılser Devrim Prof. Dr. Atilla Cihaner Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp

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