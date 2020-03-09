Hobi olarak yelken sporuna başladı, 6 kez okyanusu geçti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hobi olarak yelken sporuna başladı, 6 kez okyanusu geçti - Haber
Atlantik Okyanusu, İstanbul, Güncel

Hobi olarak yelken sporuna başladı, 6 kez okyanusu geçti

HOBİ olarak başladığı yelken sporunu 40 yaşında meslek haline getiren Gülin Bozkurt'un (50) ilk Atlantik Okyanusu yolculuğu 13 ay sürdü.

09.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:09
Hobi olarak yelken sporuna başladı, 6 kez okyanusu geçti

HOBİ olarak başladığı yelken sporunu 40 yaşında meslek haline getiren Gülin Bozkurt'un (50) ilk Atlantik Okyanusu yolculuğu 13 ay sürdü. Toplamda 6 kez okyanusu geçen Bozkurt, 2018 yılında İstanbul'a dönüp yaşadıklarını kaleme alarak bir kitap yazdı.

Üniversite eğitiminin ardından bir süre İngilizce öğretmenliği yapan, ardından tekstil sektöründe çalışan 2 çocuk annesi Gülin Bozkurt, 2004 yılında hobi olarak yelken sporuna başladı. Yelkenle ilgili eğitimler alan Bozkurt, denizde kendini huzurlu hissettiğini fark etti. Bunun üzerine yelkeni bir hobi değil, meslek olarak seçmeye karar verdi.

Bozkurt, aldığı eğitimlerin ardından 2010 yılında arkadaşı Ekber Levent ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinden denize açıldı. 40 yaşında ilk okyanus tecrübesini yaşayan Bozkurt'un Atlantik Okyanusu'nu aşması 13 ay sürdü. Sonraki 7 yıl boyunca 5 kez daha okyanusu aşan Bozkurt, seyirlerini ve tecrübelerini yazmak üzere 2018 yılında İstanbul'a döndü. 'Aşmam Gereken Okyanuslar Var' kitabı yayımlanan Bozkurt, aynı zamanda yelken okulu kurarak eğitimler vermeye başladı.Bozkurt, Antalya Rotary Kulüpleri tarafından verilen 2019-2020 Dönemi Ulusal Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreni sonrası bir konuşma yapan Bozkurt, daha uzun süre denizlerde olmak istediğini söyledi. Bozkurt, "Denize ve teknelere ilgim çocukluğumdan geliyor. Bir gün arkadaşlarım beni Göcek'e tekneye davet etti. Gittim ancak yelkene dair hiç bir bilgim yoktu. O gün orada rüzgarın yüzüme değişi ve denizde olmak bana çok huzur verdi. O günden sonra yelken eğitimi almaya başladım. Yelken tutkum çok büyüktü, kendimi en özgür hissettiğim alandı. 40 yaşına yaklaşırken hayatımı, evliliğimi sorgulamaya başladım. Bu yaşıma kadar kendimi her alanda çok sıkışmış hissediyordum" dedi.

Zor günlerinde yelken sporunun kendisine bir hobi olduğunu belirten Bozkurt, "40 yaşında da açık denizlerde yaşamaya okyanuslara gittim. Her şeyi geride bırakarak gidiyordum. Ancak en zoru iki kızımı bırakarak, bir sırt çantası ile çıktım. Ama bir karar vermiştim ve bedeli ne ise ödemeye hazırdım. İlk okyanusu geçme sürem 13 ay sürdü. 6 kez okyanusu geçtim, okyanusun benim için bir inziva olduğunu fark ettim. Zor sıkışmış günlerde yelken benim için hobi oldu. Daha sonra yelkeni kendime meslek edinerek yeni denizciler yetiştirmeye başladım. Yola çıkarken gerçekleştirmek istediğim hayallerimi gerçekleştirdim. Daha uzun süre denizlerde olmak en büyük hayalim. Umarım yetiştirdiğimiz denizciler bu hayalimi devam ettirecektir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Faik Öztrak Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Podolski Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Hobi olarak yelken sporuna başladı, 6 kez okyanusu geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:12:19. #1.15#