Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor

Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor Küçükçekmeceliler, İstanbul'un göbeğinde doğayla iç içe hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, doğaya, yeşile ve toprağa özlemini gideriyor.

17.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:33

Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor

İSTANBUL - Küçükçekmeceliler, İstanbul'un göbeğinde doğayla iç içe hobi bahçelerinde toprakla uğraşarak, doğaya, yeşile ve toprağa özlemini gideriyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi'nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 266 adet bahçede, vatandaşlara kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sofralarına götürme imkanı sağlıyor. Normalleşme adımlarının ardından korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde bahçeye günde 3'erli gruplar halinde alınmak şartıyla bahçeler, kullanıma açıldı. Doğal ve mevsiminde ürünleri kendi elleriyle kendi bahçelerinde yetiştirme fırsatı bulan Küçükçekmeceliler, yaz, kış ekim yapılabilen bu tarlacıklarda şehir hayatından kendilerini arındırıyor.

"Evde çok sıkıldık, burası bizim için deşarj yeri"

Mahalle sakinlerinden olan Ali Tuncer, "Evde sıkıldığımız için buraya geliyoruz. Gelip burada toprakla uğraşıyoruz fide dikiyoruz. Normalleşme sürecinden sonra burada zaman geçirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Domates, biber, salata, ay çekirdeği vb. şeyler ekiyoruz. Burada çayımızı kahvemizi içiyoruz. Evde çok sıkıldık. Burası artık bizim için deşarj yeri. Normalleşme sürecine kadar zaten açılmadı. Daha sonrada bazı parselleri atlayarak sosyal mesafe açısından o şekilde önlemler alındı" Şeklinde konuştu.

"Sıkıldığımızda kahveye gideceğimize buraya geliyoruz biz"

Mahalle sakinlerinden olan Ali Haydar Doğuer, "6 senedir hobi bahçesini kullanıyorum. Olabilecek her şeyi dikiyoruz. En dar alanda çok verim almaya çalışıyoruz. Yeterli yer diyebilmek için en az 100 metrekare parsel olsa daha güzel şeyler olur. Ama şu an çok küçük olduğu için böyle çok minimalize olmuş bir şekilde ekip biçiyoruz. Pandemiden sonra iyi geldi. Her zaman iyi geliyor burası. Sıkıldığından kaçacak bir yer arıyorsan kahveye falan gideceğimize buraya geliyoruz biz. Çayımızı demleyip arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz" dedi.

Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Yıldız Tilbe 'Evlendim' diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Deprem Trabzonspor
Şu an buradasınız: Hobi Bahçeleri Küçükçekmecelileri doğayla ve toprakla buluşturuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 09:46:55. #1.15#
title