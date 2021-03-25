HM kapanıyor mu? H&M mağazalarını kapanıyor mu?

HM kapanıyor mu? İsveçli giyim şirketi HM corona virüs krizinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını açıkladı. Karantina döneminde internetten yapılan alışverişlerin artması, şirketin düşündüğünden daha az zarara uğramasını sağladı.

H&M KAPANIYOR MU?

Geçtiğimiz aylarda H&M'in pandemi nedeniyle birçok mağazasını kapatmaya hazırlandığını ve çevrim içi alışverişlere ağırlık vereceğini duyurmuştuk. Bu yıl içerisinde 40 mağazasını kapatan H&M, 2021 yılında da 350 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada corona virüs krizinin çevirimiçi alışverişe olan talebi arttırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı söylendi.

H&M, online alışveriş rekabetine daha çok uyum sağlamaya başladığından son birkaç yıldır bazı mağazalarını zaten kapatıyordu. Perakende şirketi bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti.

Şirket ayrıca, satışların Eylül ayında virüsün etkisiyle iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamada bulunan yetkili Helena Helmersson şunları söyledi: "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

H&M, beklenenden daha hızlı toparlandığı için maliyet kesintilerinin de yardımıyla karın yaklaşık 2 milyar krona ulaşacağını belirtmişti.

Mart-Mayıs çeyreğinde, salgın H&M'in satışlarını yarı yarıya düşürmüştü ve bu durum şirketi on yıllardır ilk kez büyük bir zarara itmişti.

Rakip moda perakende gruplarından, Zara gibi büyük markaların sahibi olan Inditez şirketi de Mayıs-Temmuz çeyreğinde kar getirisi olduğunu bildirdi.