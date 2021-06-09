Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak
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Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Yerel

Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak Kırsal bölgelere hizmeti hızlandıracak A Takımı sahaya indi Kocaeli'nin kırsal bölgelerine yapılacak hizmetleri hızlandırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 28 kişilik Acil Takım görevine başladı.

Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak

Kırsal bölgelere hizmeti hızlandıracak A Takımı sahaya indi

KOCAELİ - Kocaeli'nin kırsal bölgelerine yapılacak hizmetleri hızlandırmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 28 kişilik Acil Takım görevine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal alanların muhtarlardan gelen talepleri daha hızlı karşılayabilmek adına A-TAKIMI'nı kurdu. 50 personel ve 28 araçtan oluşan A-TAKIMI ile kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlar daha hızlı karşılanacak. Büyükşehir Acil Takımı Kocaeli'nin İzmit İlçesin Fuar Alanı mevkiinde bulunan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı önünde tanıtıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin kırsal alanlardaki küçük işlere gitmesinin çok elverişli olmadığını ve bu yüzden A-TAKIMI'nı kurduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,"Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda fark ettiğimiz bir şey oldu. Şimdi mesela köyde bir talep ortaya çıkıyor. O talebi bizim ilgili dairemize mesela fen işlerine yönelttiğimizde onların organize olma biçimi, yapıları kırsal alana hızla gitmeye müsait değil. Onun için dedik biz muhtarlıklar dairemizi yeniden yapılandıralım. Bazı işler var mesela çukur kapatılacak. Fen İşleri Dairesi yol yapıyor, köprü yapıyor, battı çıktı yapıyor. Bütün bu işlerin arasında Fen İşleri Dairesinin gidip orada çukur doldurması hem zaman olarak hem de ekipman olarak buna elverişli değil" dedi.

Bu ekip hızlı bir şekilde muhtarlarımızdan gelen talepleri cevaplandıracak"

Kurulan 28 araçlık ve 50 personellik ekibin taleplere çok hızlı şekilde cevap vereceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Ne yapabiliriz diye düşündü arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde şu an burada gördüğünüz toplam tutarı 15 milyon lira olan araç gereç ve ekipmanı tedarik ettik. Daire başkanımız Numan Bey onunla beraber çalışan şube müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız sahayı tek tek analiz ettiler, ne yaparsak biz muhtarlarımızdan gelen taleplere daha hızlı cevap verebiliriz diye çalıştılar. Büyükşehire göre küçük ama hızlı organize olabilen bir yapı oluşturalım ve bu yapı aracılığıyla muhtarlarımızın günlük acil işlerine olabildiğince hızlı bir şekilde cevap verelim dedik. Burada görmüş olduğunuz ekipmanlara da A-TAKIMI dedik. Hem acilin a'sı hem de bu ekip çok yetenekli bir ekip dairelerimizdeki bu işleri bilen usta arkadaşlarımızı topladık bu ekibe dahil ettik inşallah bu ekip hızlı bir şekilde muhtarlarımızdan gelen talepleri cevaplandıracak, çok hızlı müdahale etme şansına sahip olacak. A-TAKIM'ımız kırsal alanlarda muhtarlarımızın talebini hızla yerine getirmek ve vatandaşları mutlu etmek için çok güzel hizmetler yapacak. Ekipte toplamda 50 arkadaşımız var, 28 tane aracımız var. Bu ekiplerimiz inşallah şehrimizin dört bir yanında bu hizmetlerimizi çok daha hızlı bir şekilde yürütecekler" diye konuştu.

Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak
Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak
Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak
Hizmetlerin hızı A-Takımı ile artacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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