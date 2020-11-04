Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu

04.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:48
Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, hizmetleri istişareyle yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayıp, her mahalleye eşit hizmet konusunda da çaba gösterdiklerini bildirdi.

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, hizmetleri istişareyle yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayıp, her mahalleye eşit hizmet konusunda da çaba gösterdiklerini bildirdi.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz başkanlığında muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile ilçe belediyesinde toplantı düzenlendi. Başkan Cengiz, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile toplantı düzenlendiklerini belirterek, "İstişare toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemize yapılan ve yapılması planlanan projelerimiz ve hizmetlerimiz konusunda gerekli bilgileri verdik. Hizmetleri istişareyle yapma gayreti içerisinde olduk" ifadelerini kullandı. Cengiz, " Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız elimizden geldiği kadar 28 mahallemize ayrım yapmaksızın eşit hizmet yapmaya devam edeceğiz" dedi. Toplantıda memnuniyeti dile getiren muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri, Başkan Cengiz' e istişare toplantısı düzenlediği için teşekkür ettiler.

Toplantı sonunda başkan Cengiz, muhtarlara, yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket taktim etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çevre Hizmetleri Birliği toplantısı gerçekleşti
Çevre Hizmetleri Birliği toplantısı gerçekleşti
Denizli Büyükşehir Serinhisar'a hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyor
Denizli Büyükşehir Serinhisar'a hak ettiği hizmetleri vermeye devam ediyor
YİMER 157, 'En İyi Acil Servis Hizmetleri'nde altın madalya kazandı
YİMER 157, "En İyi Acil Servis Hizmetleri"nde altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Osman Durmuş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Demir Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Gökhan Töre Adem Ljajic Burak Yılmaz Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hizmetleri istişareyle yapma vurgusu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 17:50:51. #1.14#
title