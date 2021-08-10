HİZMET-İŞ SENDİKASI'NDAN BAŞKAN GÜRKAN'A ZİYARET

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve beraberindekiler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve beraberindekiler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 2021 yılının ikinci dönemi için işçi zammı ve sosyal haklar ile ilgili sözleşme imzalayan Hizmet-İş Sendikası, yapılan zamdan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

BAŞKANIMIZ EMEĞE, İŞÇİYE ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI VEREN BİRİDİR

2021 yılı ikinci ayı için imzalanan toplu sözleşmede işçilerin %17. 58 oranında zam alacaklarını ve bu anlamda yapılan zam oranından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, "Hizmet-İş Sendikası olarak Malatya'da 5 bin üyemizle kurumsal bir sendikacılığı temsil ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi bizim olmazsa olmazımız. Büyükşehir Belediyemizde yetkili olduğumuz MELİD, MOTAŞ ve MASKİ'nin olduğu üç büyük şirketimiz var. KHK döneminden sonra arkadaşlarımız ilk kez Türkiye'de Büyükşehirde şirketlerimizde çok büyük bir sözleşmeye Başkanımızın sayesinde imza attık. İkinci yıl imza zammımız %17. 58 oranında arkadaşlarımızın ücret ve sosyal haklarına yansıdı ve arkadaşlarımız bu ay maaşlarını aldıklarında ciddi yansımalarını görecekler. Başkanımızın talimatlarıyla komisyonumuzda çalışan arkadaşlarımız ücret zammı konusunda başkanımızın imzasıyla çok güzel bir sözleşme imzaladığımızı düşünüyoruz.

Başkanımızı önceden de tanıyoruz. Başkanımız kurumsal biridir. Emeğe, işçiye hakkını alın terini veren bir insan. Başkanımızla çalıştığımız için gerçekten gurur duyuyoruz. Bu anlamda toplu sözleşmemizde kurumsal bir sözleşme oldu. Bizde başkanımızın adına sözleşmemizi sahadaki arkadaşlarımıza anlatıp sözleşmemizin güzelliğini, maddi ve manevi tüm hakları ailemiz için bir ekmeği nasıl iki ekmek yaparız anlayışıyla kazandırılan iki ekmeği anlattık. Bütün arkadaşlarımız başkanımıza dua ediyor. Allah başkanımızdan razı olsun. Başkanımız her zaman söylüyor. Çalışanlarımız benim evlatlarım diye. Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren Malatya'da ciddi projelere imza attı. Rafa kaldırılmış olan projeler başkanımızla hayata geçti. Başkanımızın hayata geçirdiği projelerde 5 bin arkadaşımızın ayrı ayrı emekleri var. Toplu sözleşmemizle bizlere ikinci dönem için sağladığı zamdan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİ İŞÇİ VE MEMURLARIMIZLA YAPIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi personelleriyle birlikte Malatya'nın ihyası ve imarı için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Bizlerin aldığı kültür ve inanç değerlerinde işçinin alın teri kurumadan işçinin hakkının ödenmesi üzerinedir. Dolayısıyla işçilerimiz kendi evlatlarımızdır. Arkadaşlarımızın kazandıklarını, helal bir şekilde kazanarak ailelerine götürmelerinin bizlerde çabası içerisindeyiz. Malatya'da 6 binin üzerinde çalışan personelimiz var. Bunların 5 bini Hizmet-İş Sendikasına üye. Personellerimizle birlikte memleketimizin ihyası için, imarı için gece gündüz demeden büyük gayret gösteriyoruz. Şuanda Türkiye'de açık arayla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. 2019 yılında Malatya'da sorun olarak konuşulan ve şuanda çözülmeyen hiçbir sorun yoktur. Yaptığımız hizmetleri işçilerimizle, memurlarımızla hep birlikte yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bütün işçi ve memur kardeşlerimi, mesai arkadaşlarımı, bizlere desteklerini her zaman sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlar kurulumuza canı gönülden Malatya halkı adına teşekkür ediyorum. Şuanda Malatya Türkiye'nin değil, dünyanın parlayan yıldızı olmuştur. Malatya artık ayağa kalkmıştır, Malatya koşuyor ve Malatya mazisine layık istikbale hazırlanıyor. Bu konuda kimsenin tereddüttü ve kuşkusu olmasın" diye konuştu

Kaynak: Habermetre