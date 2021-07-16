Hizmet-İş'in Antalya Büyükşehir Belediyesinde 723 gündür sürdürdüğü grev sona erdi

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Antalya Büyükşehir Belediyesinde 723 gündür sürdürdüğü grev, mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Antalya Büyükşehir Belediyesinde 723 gündür sürdürdüğü grev, mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, belediye önünde yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından kasten imzalanmaması nedeniyle iki yıla yakın bir zamandır emekçilerin mağdur edildiğini söyledi.

Belediyede sürgünler ve işten çıkartmaların olduğunu iddia eden Kandil, yaklaşık iki yıldır süren grevin, Böcek'in açtığı davayla sona erdiğini belirtti.

Kandil, tarihin en uzun süren grevi olarak kayıtlara geçen grevin 723 gün sürdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu da tarihe işçisine zam veremeyen Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak geçecektir. Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Mahkeme kararı kesin olmadığı için gerekçeli kararın yazılmasıyla birlikte istinaf mahkemesine itirazımızı yapacağız. Takdir yüce Türk milleti adına karar veren mahkemelerdedir. Gönül isterdi ki toplu sözleşmemizi imzalayarak grevimizi sonlandıralım ama Muhittin Böcek tarafından işçi arkadaşlarımıza 1 lira dahi zam teklif edilmemiştir. Tüm belediyelerde sözleşmeler imzalanırken Muhittin Böcek ve yönetimi tarafından işçiye aldıkları paralar yeterli görülmüştür. Çalışana bu para, çalışmayan kendine iş arasın demişlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca