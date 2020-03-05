Hızlı ve Tüylü Filmi
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Manou, aristokrat bir martı çift tarafından evlat edinilen ufak bir kırlangıç olarak Nice'te büyümüştür. Doğasına aykırı olmasına rağmen, nasıl yüzüleceğini, balık tutulacağını ve elbette ailesi gibi nasıl uçabileceğini öğrenmektedir. Ancak iş uçuş okuluna geldiğinde asla bir martı gibi uçamayacağını anlar. Ailesi dışında kalan diğer martılar tarafından da dışlanan Manou, topluluk için önemli olan bir görevi yerine getiremediğinde, martı kolonisinden uzaklaşır ve kendi türünden kuşlarla tanışarak gerçek benliğini keşfetmeye başlar. Bir gün martılar ve kırlangıçlar büyük bir tehlike ile yüz yüze geldiklerinde günün kahramanı Manou olacaktır.
Yönetmen: Christian Haas
Senaryo: Andrea Block, Christian Haas, Axel Melzener, Phil Parker, Gregory Baranes
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Manou the Swift
Yapımcı Firma: Luxx Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca, İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 20.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com