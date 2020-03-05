Hızlı ve Tüylü Filmi

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54

Manou, aristokrat bir martı çift tarafından evlat edinilen ufak bir kırlangıç olarak Nice'te büyümüştür. Doğasına aykırı olmasına rağmen, nasıl yüzüleceğini, balık tutulacağını ve elbette ailesi gibi nasıl uçabileceğini öğrenmektedir. Ancak iş uçuş okuluna geldiğinde asla bir martı gibi uçamayacağını anlar. Ailesi dışında kalan diğer martılar tarafından da dışlanan Manou, topluluk için önemli olan bir görevi yerine getiremediğinde, martı kolonisinden uzaklaşır ve kendi türünden kuşlarla tanışarak gerçek benliğini keşfetmeye başlar. Bir gün martılar ve kırlangıçlar büyük bir tehlike ile yüz yüze geldiklerinde günün kahramanı Manou olacaktır.

Yönetmen: Christian Haas

Senaryo: Andrea Block, Christian Haas, Axel Melzener, Phil Parker, Gregory Baranes

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Manou the Swift

Yapımcı Firma: Luxx Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: Almanca, İngilizce

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 20.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com