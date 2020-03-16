Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu İngiliz oyuncu Idris Elba, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan oyuncu Idris Elba, 'Panik yapmayın' dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi.

BİRÇOK HOLLYWOOD YAPIMINDA ROL ALDI

İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

IDRIS ELBA KİMDİR?

Asıl adı Idrissa Akuna Elba olan ünlü oyuncu 6 Eylül 1972'de Londra'da dünyaya geldi. İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Thor: Karanlık Dünya, Rocknrolla, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Takers, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ

Luther isimli dizide canlandırdığı Jonh Luther karakteriyle Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

Oyunculuk dışında, yapımcılık ve rapçi kimliğiyle de bilinir. 20'li yaşlarının başında DJ'lik yapmıştır.

Daha önce 3 kez evlenen İngiliz yıldızın, 3 evliliği de boşanmayla noktalandı. Bu evliliklerinden 2 çocuğu oldu.

İdris Elba koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter'dan duyurdu